Vincent Van Gogh: suicidio o crudele omicidio? Dieci curiosità sulla morte dell'artista

Il celebre artista Vincent van Gogh, secondo la versione ufficiale si sparò nel 1890 e in effetti il suicidio cozza perfettamente con il profilo problematico di Vincent, autolesionista e insicuro. Tuttavia secondo alcuni, la verità potrebbe essere esattamente l'opposto.

L'opinione pubblica si è divista sulla questione, viste alcune strane informazioni, come la testimonianza di conoscenti di Vincent van Gogh secondo cui v'era un gruppetto di bulli che si divertiva a tormentarlo. Quali sono, tuttavia, le prove che abbiamo sul suo suicidio?

Il medico di Vincent van Gogh usò la parola suicidio. Infatti, poche ore dopo la sparatoria il medico di Vincent scrisse una lettera al fratello Theo, parlando chiaramente di un suicidio e non di omicidio. Si presume che se avesse trovato qualcosa di poco chiaro nella causa di morte dell'artista, ne avrebbe certamente fatto parola col fratello.

Theo era convinto fosse un suicidio. Dopo che Theo van Gogh raggiunse suo fratello in fin di vita, per passare con lui le sue ultime 12 ore, scrisse una lettera alla moglie dove possiamo leggere: "Una delle sue ultime parole è stata: questo è il modo in cui volevo andarmene, ci sono voluti pochi istanti e alla fine ho trovato la pace che non sono riuscito a trovare sulla terra." Sembrano dunque le ultime parole di un suicida.

Anche gli amici di Vincent erano convinti si trattasse di suicidio. Quando Emile Bernard partecipò al funerale parlò al dottore Gachet che gli rivelò come Vincent avesse minacciato di riprovare a suicidarsi se avesse cercato di salvargli la vita. Scrisse allora Bernard: "Domenica sera è andato nella campagna vicino Auvers, è andato dietro al castello e si è sparato con la rivoltella. Lo ha fatto in completa lucidità, desiderava morire."

Paul Gauguin scrisse che si trattò di suicidio. Nel suo libro di memorie, Gauguin scrisse che Van Gogh si era sparato allo stomaco e sebbene lui fosse in Bretagna in quel momento, venne a sapere della faccenda grazie agli amici in comune con Vincent. Lui, che era stato coinvolto nell'incidente dell'orecchio di Vincent, conosceva perfettamente quanto fosse fragile e disturbata la mente di Vincent, quindi non se ne sorprese.

La polizia sgridò Vincent per aver cercato di suicidarsi. Durante le ultime ore della sua vita, Vincent venne letteralmente "rimproverato" - come affermò Arthur Ravoux, il locandiere di Auvers, dai gendarmi per aver fatto una simile pazzia.

La chiesa era convinta fosse suicidio. Il prete cattolico Henri Tessier si rifiutò di cerimoniare il funerale di Vincent van Gogh e di fornire il carro funebre della sua parrocchia in quanto il suicidio, come è comunemente risaputo, viene considerato peccato per la religione cattolica.

Vincent aveva già tentato di suicidarsi l'anno precedente. Nel 1889, ad aprile, cioè quattro mesi dopo essersi mutilato l'orecchio, in una lettera per Theo van Gogh, Vincent scrisse: "Se fossi senza la tua amicizia sicuramente mi suiciderei, anche se così codardo, sono sicuro che ci riuscirei." E in effetti così accadde quando alcuni mesi dopo cercò di avvelenarsi ingerendo i suoi colori. Qualche giorno dopo essere stato salvato sembrò aver abbandonato i pensieri suicidi, tanto che il medico avvertì Theo che Vincent stava molto meglio.

Gli ultimi mesi della vita di Vincent sono stati particolarmente difficili. Dopo essere stato per un anno in un manicomio, Vincent si trasferì ad Auvers. Sebbene il principale sostegno economico ed emotivo fosse sempre arrivato da Theo, in quell'anno il fratello aveva da poco avuto un bambino, questo rese Vincent parecchio vulnerabile in quanto, probabilmente, gli sembrò di perdere completamente l'affetto dell'amato fratello.

René Secrétan ha affermato di aver lasciato Auvers prima della sparatoria. La versione di chi crede nell'omicidio vede Secrétan come possibile omicida. All'età di 82 anni René confermò che la pistola, che venne ritrovata nel 1960 da un contadino della campagna di Auvers, potrebbe essere stata la sua ma non sapeva come faceva ad averla Vincent, inoltre lui si era trasferito qualche giorno prima.

Vincent non accusò mai René Secrétan. Anche dopo la sparatoria, durante le sue ultime dodici ore di vita, Vincent non accusò Secrétan di avergli sparato. Sebbene Van Gogh fosse un individuo particolare e a detta di molti estremamente gentile, non vi sono reali motivi per cui avrebbe dovuto coprirlo.



