Vincere il premio Nobel? Può comportare un effetto negativo, ecco quale

Secondo un nuovo studio, ci sarebbe uno sfortunato effetto indesiderato che colpisce molti dei vincitori del premio Nobel. Sembra infatti che chi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento in Fisiologia o Medicina tenda a ridurre il proprio output di ricerche scientifiche, minandone la produttività.

Fin dall'origine del premio Nobel nel 1901 - quando fu consegnato per la prima volta - questo riconoscimento è stato in grado di incoraggiare persone in numerose discipline, tra cui anche quelle scientifiche. Ma un gruppo di ricercatori si è domandato se ciò possa anche causare una diminuzione delle ricerche innovative e di qualità.

Per determinarlo, il team ha analizzato i dati dei vincitori dagli anni 1950 al 2009, prendendo in considerazione tre aspetti: il numero di studi pubblicati, la novità delle idee al loro interno e il numero di citazioni in altri articoli.

Questi sono poi stati paragonati ai dati del premio Lasker - simile al Nobel ma assegnato più nello specifico per i contributi medici e scientifici.

In tutti e tre i fattori, è emerso che i vincitori del Nobel avevano un punteggio più alto rispetto ai vincitori del Lasker prima di ottenere il riconoscimento; il risultato si è poi capovolto nei dati che seguivano la vincita del premio. Gli scienziati post-Nobel si trovano infatti allo stesso livello o al di sotto degli scienziati che avevano vinto il premio Lasker.

"Questi declini possono indicare effetti diversivi del premio, [...] oppure delle carriere intrinsecamente diverse per i ricercatori medici che hanno vinto il Nobel," spiegano gli autori dello studio.

Insomma, sembra proprio che vincere un premio importante come il Nobel incida particolarmente sulla produttività degli scienziati. Ad ogni modo quest'analisi non è abbastanza dettagliata per determinare circostanze di causa-effetto, e per il momento possiamo solo domandarci quale sia l'impatto del Nobel sulla ricerca scientifica.