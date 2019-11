Il recente vincitore del Nobel per la Fisica non è sicuro dell'esistenza del Big Bang

Così come ci hanno insegnato fin da piccoli, tutto l'Universo ebbe inizio da un grande scoppio e continua, ancora oggi, ad espandersi. Tuttavia, non tutti sono d'accordo con questo modello cosmologico, come ad esempio James Peebles, recente vincitore del premio Nobel per la Fisica.

Secondo quanto dichiarato dall'uomo all'Agence France-Presse (AFP), una delle più importanti agenzie di stampa del mondo, non esiste un buon modo per testare se una cosa del genere come il Big Bang sia realmente accaduta.

Certo, i cosmologi hanno le prove della rapida espansione dell'Universo, ma nulla di così "importante" che ci mostri la prova dell'inizio del tutto. "È un peccato che si pensi che ci sia stato un inizio, mentre in realtà non abbiamo un'idea di una cosa sia stato questo 'inizio'", ha affermato il fisico all'AFP.

Peebles, ovviamente, non ha un'alternativa alla teoria del Big Bang, tuttavia l'uomo vuole far capire proprio questo: senza dati sufficienti, gli scienziati non dovrebbero presumere che un'ipotesi sia corretta. "Non abbiamo delle prove di quello accaduto prima del tempo", aggiunge Peebles. "Abbiamo teorie, ma non sono testate."

Inoltre, l'uomo non è d'accordo anche con il nome usato per riferirsi all'evento, 'Big Bang'. "Per anni, alcuni di noi hanno cercato di convincere la comunità a trovare un termine migliore senza successo", ha dichiarato infine. "Ho rinunciato", dichiara infine ad AFP. "Uso anche io Big Bang, ma non mi piace."