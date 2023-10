Il vincitore del premio Nobel per la chimica è stato bocciato al primo esame in chimica

Il professore del MIT, Moungi Bawendi, che ha recentemente ricevuto il prestigioso premio Nobel per la chimica per il suo lavoro rivoluzionario sui "quantum dots", ha fallito il suo primo esame di chimica durante gli anni universitari.

Questi "quantum dots", nanoparticelle innovative, sono ora una componente chiave delle moderne TV di nuova generazione e sono utilizzate anche in ambito medico per evidenziare tumori all'interno del corpo. Ma chi avrebbe mai pensato che dietro a queste scoperte rivoluzionarie ci fosse una storia di insuccessi e di resilienza?

Bawendi, di origini tunisine e francesi, era un brillante studente di scienze al liceo, ma quando entrò ad Harvard alla fine degli anni '70, si trovò di fronte a una realtà completamente diversa. Abituato a non dover mai studiare troppo per gli esami, si ritrovò impreparato e intimorito durante il suo primo test di chimica. Il risultato? Un misero 20 su 100, il voto più basso della sua classe.

Questa esperienza avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera accademica, ma Bawendi non si arrese. Capì che doveva imparare a studiare in modo efficace e, una volta acquisita questa abilità, ottenne sempre il massimo dei voti. La sua storia è un monito per tutti: non lasciate che gli ostacoli vi abbattano. Anche di fronte alle avversità, con determinazione e impegno, è possibile raggiungere vette inaspettate.

Bawendi non ha solo superato il suo iniziale fallimento, ma ha anche apportato contributi significativi al mondo della scienza, rivoluzionando le tecniche di produzione dei "quantum dots" e aprendo la strada alle loro applicazioni odierne.