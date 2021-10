Ecco i vincitori del premio Nobel per la Fisica 2021: c'è anche l'italiano Giorgio Parisi

Come da tradizione, dopo l'annuncio dei vincitori del Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina ecco che arrivano anche i vincitori del Nobel per la Fisica 2021. Tra i tre grandi nomi vincitori dell'ambito premio, risalta anche l'italianissimo Giorgio Parisi, insieme al giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann.

Professore emerito a La Sapienza di Roma, ricercatore associato dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e parte della National Academy of Sciences degli Stati Uniti, Parisi è un fisico teorico attivo soprattutto nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi. Il premio, dato ai tre scienziati, è stato assegnato grazie ai loro "contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi".

Nello specifico, Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe (definiti i "padri degli attuali modelli climatici") hanno contribuito a definire, così come affermato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, la modellazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale; le ricerche di Parisi, invece, riguardano la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria.

"Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità", ha dichiarato Parisi. Riguardo ai suoi colleghi, emeriti climatologi, il fisico italiano ha dichiarato: "É chiaro che per la generazione futura dobbiamo agire ora in modo molto rapido contro i cambiamenti climatici".

A proposito: ecco otto curiosità che sicuramente non conoscete sui Premi Nobel.