Vinicio Capossela e Young Signorino, Web in tilt: si parla dell'odio in Rete

La notizia sta facendo il giro dei principali portali d'informazione italiani: Vinicio Capossela e Young Signorino hanno collaborato in una canzone. Il featuring sembra aver spiazzato tutti, visto che nessuno si aspettava che il brano "Peste" avrebbe "ospitato" uno dei trapper più discussi della scena italiana.

Superato il momento di stupore, gli utenti dei social media si stanno però chiedendo quale sia il significato della canzone, visto che alcune persone dicono addirittura di non riuscire a capire bene il testo. Ebbene, il brano, che in questa versione si chiama "+-Peste", va a toccare proprio delle tematiche relative al mondo del Web. Per questo motivo, vale la pena darci un'occhiata.

"È arrivata prima che cadessero nazioni

Corre nella rete, è sangue, è orgia, è fornicazione

Individualista e collettiva

Infetta di rabbia e di saliva attacca dentro il discernimento

Abbassati sullo schermo

Ok

Pestami ma non muoio

Cambio schermo, cambio gioco, cambio corpo

Cambia mentalità

Cambia età, non c'è età, non ne ha

(cambio)

Ormai è online

Non toglierai

Ridono sopra la tua privacy

Dicono che hai detto di si

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

Ok

Che venga la peste e liberi il divieto

Che venga la la peste, arda nella sete

Disconnessi al mondo, connessi nella rete

Potere è pubblicare appena tu vai via da li

Segnalare la tua arma

Dicono ti rende debole ma devi usarla

Sociale senza social, questa è la cura

La meravigliosa peste (la cura, la cura)

Che libera barbarie all'aria

Che libera il tremendo dentro

Dentro ognuno ad uno ad uno

La peste virale che libera e fa uguali

Che libera e fa uguali

La peste dentro di me

Morning, scrolling

Rolling, scrolling

Ti prendi l'influencer

Scrolling nella peste

La meravigliosa peste

Che libera il bubbone

Tutti in polluzione

Vengo sullo schermo, schizza e rolla

Porno revenge, everybody's strange

Trojan, #foodporn

Pubblico e ricatto la festa del monatto

E stai facendo il video brava, brava

Ti taggo e ti sputtano

Fino a che ti ammazzi

Selfie servi

Selfie servi

La peste è nella vita, commenta e condividi

Eins zwei like

Eins zwei like

Non risparmia Papi e reggenti

Sovrani e presidenti

Eins zwei like

Eins zwei like

La governance mondiale

Il popolo brutale

Eins zwei like

Eins zwei like

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l'aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima (cima cima cima cima)".

In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Capossela ha dichiarato: "La peste dell'odio in Rete, della delazione, della diffamazione, del linciaggio, dello squadrismo, dell'oscenità esibita, del circo massimo del like o dislike, del mascheramento, della fake news, delle virulenze epidemiche, ha per me in musica il suono dell'autotune, della trap dei nativi digitali".