Niente più vino: crisi climatica della Terra mette a rischio l'85% delle regioni vinicole

Il cambiamento climatico plasmerà diversi aspetti della vita umana. Una nuova ricerca mostra che se le temperature globali aumentassero di 2 °C, il mondo potrebbe perdere oltre la metà delle sue regioni produttrici di vino. In sostanza, potrebbe non essere più possibile gustare un bicchiere di vino se non si è disposti a sborsare fior di quattrini.

Se le temperature aumentano di 4 °C, inoltre, la percentuale di regioni vinicole perse potrebbero salire all'85%. Fortunatamente, lo studio, pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences delinea una strategia di adattamento. "Ci sono ancora opportunità per adattare la viticoltura a un mondo più caldo", afferma il co-autore dello studio Benjamin Cook in una nota. "Richiede solo di prendere sul serio il problema dei cambiamenti climatici".

In generale, l'uva matura più rapidamente nei climi più caldi, il che può rendere il vino meno acido, più dolce, di colore più scuro e più alto di gradazione. Le variazioni di temperatura e stagionali influiscono sia sul modo in cui l'uva cresce e matura, sia sulla qualità del vino che si produce. Lo studio, ha esaminato 11 diverse varietà di uva da vino in diversi scenari di riscaldamento: da 0.2 a 4 °C di riscaldamento in più.

Le perdite sono state inevitabili. Tuttavia, se i viticoltori passassero a varietà più adatte al cambiamento climatico, si perderebbe solo il 24%. "Con 2 gradi di riscaldamento globale e nessun tentativo di adattamento, il 56% delle aree viticole mondiali potrebbe non essere più adatto alla coltivazione del vino. Ma se i viticoltori passassero a varietà più adatte al cambiamento climatico, si perderebbe solo il 24%", affermano i ricercatori.

Attualmente, i produttori di vino di tutto il mondo stanno già iniziando a cambiare varietà per adattarsi ai cambiamenti climatici. I ricercatori affermano che questa strategia è particolarmente utile per le regioni vinicole più fresche, come Germania, Nuova Zelanda e alcune zone degli Stati Uniti. Purtroppo, però, in luoghi già caldi, come le regioni vinicole in Italia, Spagna e Australia, le previsioni non sono andate altrettanto bene. In questi luoghi vengono già coltivate uve in grado di crescere a temperature elevate, e un aumento del termometro potrebbe distruggere irrimediabilmente le colture.

Servono altri motivi per combattere il riscaldamento globale?