Grazie ad una recente e sicuramente bizzarra ricerca condotta dalla celebre e prestigiosa università di Oxford, esiste (almeno) una regione nel mondo in cui il vino sta migliorando grazie al cambiamento climatico. Sembra totalmente folle, ma scopriamo cosa sta realmente succedendo.

Questa volta non ci sarà (per fortuna) alcun bisogno di coltivare vino nello spazio, ma sarà sufficiente recarsi nella splendida regione francese di Bordeaux. Parliamo infatti di uno dei luoghi più famosi al mondo, resa celebre proprio per la sua produzione di vini di indiscussa qualità.

Un team di ricercatori, ha deciso di analizzare da vicino quest’area al fine di valutare le conseguenze portate dagli oramai costanti cambiamenti climatici. La scelta è ricaduta su questa regione a causa di una peculiarità ben precisa. I vigneti infatti, ricevono quasi esclusivamente un’irrigazione naturale attraverso le piogge.

In particolare, il team ha analizzato scrupolosamente tutti i dati meteorologici relativi a temperatura e precipitazioni degli ultimi settant'anni. I risultati sembrerebbero parlare chiaro e questa volta sono assolutamente inaspettati.

Il cambiamento climatico che sta realizzando delle annate con inverni umidi ed estati calde e secche, sta infatti migliorando notevolmente la qualità dei vini prodotti.

Secondo diversi esperti inoltre, tale miglioramento deriverebbe anche dal progresso tecnologico. Le avanzate tecniche di produzione, potrebbero infatti avere un impatto (seppur decisamente secondario rispetto al clima) sulla qualità finale del vino.

Sebbene lo studio si sia svolto esclusivamente nella magnifica regione francese, gli autori stessi sottolineano come tali cambiamenti potrebbero essere presenti anche in diverse parti della Terra.

Dopo aver dunque visto che il vino ha 11.000 anni, si prospetta un futuro decisamente promettente per questa bevanda apprezzata in tutto il mondo, pur considerando le cause (purtroppo tristi) che portano ad un netto miglioramento.