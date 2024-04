Vinod Khosla: 'TikTok è come il Fentanyl'. La Cina lo usa per manipolare gli americani

Negli Stati Uniti il caso Fentanyl continua ad imperversare anche sulla stampa, oltre che nella discussione politica. Le dichiarazioni che arrivano da un investitore di OpenAi su TikTok sono pesantissime, ed incrociano due temi di stretta attualità.

Vinod Khosla, in un editoriale pubblicato sul Financial Times nella giornata di ieri, ha affermato che l’applicazione di ByteDance è a tutti gli effetti “un’arma di sovversione alimentata dall’intelligenza artificiale” e sostenuta dal Partito Comunista Cinese, che la utilizzerebbe per manipolare gli americani.

Senza mezzi termini, Khosla lancia un’accusa pesantissima: "TikTok è un Fentanyl programmabile i cui effetti sono sotto il controllo del Partito Comunista Cinese”. Un’accusa che, spiega l’investitore, è priva di qualsivoglia tipo d’interesse dal momento che “né io, ne la mia azienda guadagniamo o perdiamo nulla dal disegno di legge” su TikTok che mira ad obbligare ByteDance a vendere le attività negli USA altrimenti rischia il ban.

"TikTok utilizza un algoritmo alimentato da un'intelligenza artificiale avanzata. Ed è nelle mani del PCC”, continua Khosla, secondo cui “riconoscendo che TikTok è un'arma di sovversione basata sull'intelligenza artificiale, dovremmo considerarla allo stesso modo in cui consideriamo altre armi e materiali rilevanti per la nostra patria e l'industria della difesa nazionale”. Nell’editoriale viene citato l’esempio del ban ad Huawei, che aveva imposto l’amministrazione Trump per preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

