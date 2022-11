Vinted sanzionata per 1,5 milioni di euro: ha attuato 'pratiche commerciali scorrette'

Pochi giorni dopo la sanzione di 3,6 milioni di euro ai danni di Mediaworld, l’AGCM torna alla carica con una multa di 1,5 milioni di euro per Vinted, il famoso portale di compravendita di abbigliamento, libri e piccoli oggetti d’elettronica usati.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato questa sanzione con un comunicato stampa pubblicato nella giornata odierna, nel quale si legge che a finire sotto la lente dell’Autorità sono stati i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online.

Dal testo integrale si legge che Vinted avrebbe promosso le sue attività diffondendo informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali, omettendo dunque l’esistenza di costi ulteriori a carico dei consumatori. Sarebbe venuta meno, pertanto, la comunicazione chiara e trasparente dei dettagli d’utilizzo del servizio.

L’Autorità ha inoltre accertato l’ingannevolezza delle modalità di prospettazione del prezzo effettivo dei prodotti commercializzati. In altre parole, non vengono indicati a oggi il prezzo effettivo dell’articolo reclamizzato e l’esistenza di una commissione richiesta per ogni acquisto nella pagina dei risultati di ricerca. Oltre a pagare la sanzione Vinred dovrà comunicare le iniziative assunte per superare le criticità evidenziate entro 60 giorni dalla notifica.

