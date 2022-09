L'oro diventa viola nel famoso Palazzo dell'Alhambra, come si spiega?

Il Palazzo dell'Alhambra di Granada è uno dei più grandi e antichi esempi di architettura islamica nel mondo. Il soffitto della struttura è adornato con foglie d’oro, che hanno sviluppato insolite macchie viola. Il viola è da sempre un colore associato alla regalità, ma non era così originariamente: era tutto in oro. Cosa sta succedendo ?

La professoressa Carolina Cardell e la dottoressa Isabel Guerra, dell’Università di Granda, hanno scoperto che tale fenomeno è il frutto di reazioni chimiche che hanno trasformato l’oro. È qualcosa di molto curioso, dato che l’oro è il metallo meno reattivo a questo tipo di legami con l’ambiente circostante.

Gli ornamenti che compongono il soffitto della struttura non sono in oro massiccio: sono formati da una base di stagno rivestita con uno strato dorato. Cardell e Guerra hanno utilizzato un microscopio elettronico ad alta risoluzione per studiare le macchie viola e confrontarle con le parti che hanno mantenuto la colorazione originaria.

Ecco cos’è successo: l’esposizione all’acqua, ricca di cloro, aveva scomposto la doratura in nanoparticelle larghe 70 nanometri, condizioni ideali per riflettere la luce nella parte viola dello spettro. Questa è l'ennesima testimonianza dell'infinte potenzialità di queste specifiche particelle, pensate che potrebbero aiutarci a vedere al buio.

Il problema delle "macchie viola" non è nuovo, dato che già nel XIX secolo pensarono di coprire i punti incriminati con strati di gesso. Oggi, però, quelle parti stanno iniziando a farsi vedere. Questo studio è importante perché spiega i motivi del processo di deterioramento dell'oro che fino ad oggi non erano ancora stati chiariti e perché permetterà ai restauratori di conservare al meglio queste incredibili strutture millenarie.

Sapevate che con le risorse auree del nostro pianeta, potremmo rivestire l'intero globo?

[Radiokafka/Shutterstock.com]