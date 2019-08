Violato il sito dell'E3: in rete i dati riservati di 2.000 giornalisti

Una clamorosa svista da parte dell'organizzazione dell'E3, ha portato alla fuga di una miriade di informazioni collegate ai media registrati. Il tutto è stato notato da Sophia Narwitz in un video su YouTube, in cui ha spiegato che sul sito web dell'evento era presente un foglio di calcolo contenente tutti i dati di oltre 2.000 giornalisti.

Nella lista erano presenti le informazioni di contatto di creatori di contenuti ed analisti, che hanno richiesto e ricevuto le credenziali per accedere ai portali dell'E3.

A quanto pare, il foglio di Excel era stato creato per permettere alle software house di mettersi in contatto con i corrispondenti che erano presenti all'E3, ma chiaramente si trattava di un documento riservato proprio perchè conteneva dati sensibili.

In una dichiarazione l'ESA ha dichiarato che "una volta ricevuta la notifica, abbiamo immediatamente preso tutti i provvedimenti per proteggere i dati e rimuovere il documento, che non è più disponibile. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto ed abbiamo messo in campo tutte le misure per garantire che eventi del genere non si verifichino più".

Come sottolineato da VentureBeat, un problema di questo tipo potrebbe portare anche all'apertura di un'indagine per possibile violazione del GDPR europeo, la normativa entrata in vigore lo scorso anno per la protezione dei dati personali.