La violenta esplosione di un vulcano che impedì al mondo di vivere il periodo estivo

Nel lontano 1815, il vulcano Tambora, in Indonesia, smise di esser silente ed esplose nell'eruzione più potente degli ultimi 1500 anni. Nell'atmosfera vennero rilasciati milioni di tonnellate di cenere, polvere e anidride solforosa.

Per mesi, la luce solare venne totalmente oscurata dalle polveri emesse durante l'eruzione e questo causò un abbassamento delle temperature globali che scesero fino a 2-7 gradi Fahrenheit. Questo cambio climatico improvviso, devastò gran parte del mondo.

L'anno 1816 viene, ancora oggi, ricordato come "l'anno senza estate". Le temperature invernali di maggio, in quell'anno, uccisero gran parte dei raccolti a New York, nel New Hampshire, nel Vermont e nel Massachusetts. A giugno, le forti nevicate, causarono un soffocamento del terreno ad Albany, Dennysville e a New York.

L'estate, proprio in quell'anno, non arrivò mai e molti laghi e fiumi rimasero ghiacciati. Le temperature scendevano vertiginosamente allo zero nel giro di poche ore e questo ebbe delle gravi ripercussioni anche nella vita della popolazione mondiale.

La scarsità dei raccolti causò un aumento delle morti di fame ed il tasso di criminalità raggiunse picchi spaventosi in molti paesi del mondo. Nessuno avrebbe mai potuto anche solo immaginare che un'eruzione vulcanica fosse in grado di provocare danni simili.

Tuttavia, recentemente, un altro vulcano ha messo fine ad una quiete apparente, la cui esplosione è stata 500 volte più potente della bomba atomica che colpì Hiroshima. Davanti ad eventi catastrofici naturali, purtroppo, l'essere umano non può fare nulla se non subirne le conseguenze.

Se nel 1816 il cambiamento climatico fu causato dall'esplosione violenta del Tambora, ad oggi ci ritroviamo ad affrontare le temperature più calde mai registrate. Questa volta, però, le cause sono strettamente legate alle azioni sbagliate compiute dall'essere umano.