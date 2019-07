La violenta nascita della nostra galassia: la Via Lattea

10 miliardi di anni fa la Via Lattea ha inglobato una galassia grande un quarto della sua massa. Una violenta collisione da cui non si è ancora completamente ripresa.

La Via Lattea: contiene almeno 100 miliardi di stelle, al suo centro si trova una potente sorgente di onde radio che si pensa possa essere un buco nero supermassiccio denominato Saggittarius A, recentemente è stato mappato il vuoto cosmico al suo interno, . Home sweet home.

Precedenti studi avevano suggerito che la nostra cara galassia potesse essere composta da due distinti gruppi di stelle, ma la cronologia esatta della fusione galattica era rimasta un mistero. Per esempio era stata trovata una stella diversa dalle altre.



I ricercatori dell'Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) hanno utilizzato il telescopio spaziale Gaia (che aveva appunto recentemente mappato le stelle all'interno della nostra galassia) per misurare con precisione posizione, luminosità e distanza di circa un milione di stelle nella Via Lattea entro 6.500 anni luce dal Sole. In questo modo hanno individuato due distinti set stellari: uno "più blu" contenente meno metallo e uno "più rosso" contenente più metallo.

Dopo aver studiato il loro movimento e composizione, il team ha stabilito che entrambi i gruppi di stelle erano ugualmente vecchi, ma quelli "più blu" erano stati precedentemente messi in una specie di "movimento caotico". La prova definitiva che la Via Lattea ha inglobato una galassia più piccola nei recessi lontani del tempo. Un incidente spaziale.



"La novità del nostro lavoro è che siamo stati in grado di assegnare età precise alle stelle che appartengono alle galassie che si sono unite e, conoscendo queste epoche, quando ha avuto luogo la fusione", ha detto Carme Gallart, autore principale dello studio pubblicato su Nature Astronomy.



La collisione, circa 10 miliardi di anni fa, avrebbe richiesto milioni di anni per svolgersi.

"È un processo molto graduale, non è qualcosa come un incidente d'auto, è qualcosa che ha un effetto sulla galassia nel suo insieme. È molto massiccio, quindi accade lentamente in termini umani, non così lentamente nel tempo cosmico."

Il team crede che i resti della galassia nana inglobata, conosciuta come Gaia-Encelado, formino ora l'alone dell'attuale Via Lattea.