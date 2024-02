Nel luogo più violento dell'Universo, è stato trovato un buco nero mostruoso

Gli astronomi hanno scoperto il protagonista più luminoso mai noto, un quasar che brilla con un'intensità oltre 500 trilioni di volte superiore a quella del nostro Sole. Questo quasar, situato a 12 miliardi di anni luce da noi, ospita un buco nero supermassiccio che divora quotidianamente una quantità di materia superiore a quella del nostro Sole.

Ciò lo rende il buco nero in più rapida crescita mai osservato dagli scienziati. La portata di questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, supera ogni immaginazione, con il quasar che si estende per circa sette anni luce e la sua accresciuta voracità che lo contraddistingue come il luogo più violento conosciuto nell'universo.

La sua esistenza, rimasta inspiegabilmente nascosta fino ad oggi nonostante la sua eclatante presenza, pone nuove domande sulla nostra comprensione del cosmo. Situato al cuore di ogni quasar, il buco nero supermassiccio cresce attraendo stelle e nuvole di gas in un disco di accrescimento che, strofinandosi, emana una luce accecante.

Questo specifico quasar, denominato ufficialmente J059-4351, era stato erroneamente classificato come una stella nelle immagini scattate nel 1980, rivelando come la sua straordinaria luminosità potesse essere facilmente confusa nonostante la sua distinzione. La scoperta offre una nuova finestra sulla capacità degli astronomi di misurare direttamente la massa dei buchi neri supermassicci grazie alla vastità e luminosità del disco di accrescimento.

La luce di questo quasar ha viaggiato per circa 12 miliardi di anni, attraversando la maggior parte della storia dell'universo per giungere fino a noi, offrendo uno sguardo unico su un'epoca in cui tali giganti cosmici avevano abbondante materia da consumare. A proposito, nel frattempo ecco il buco nero più antico mai scoperto.