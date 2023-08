Violenza a Palermo: il Garante della Privacy mette in guardia sulla condivisione del video

Il tragico episodio di cronaca di Palermo si incrocia anche con le nuove piattaforme di condivisione video. Sulla questione è intervenuto anche il Garante della Privacy, che con una nota ha messo in guardia dalla condivisione del video e delle informazioni personali della vittima.

In una nota si legge che “a seguito di numerose notizie stampa su una “caccia alle immagini” scatenatasi nelle chat”, l’Autorità ha adottato due provvedimenti d’urgenza per rivolgere un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, “affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza”.

Il Garante sottolinea ancora una volta che “la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale)”.

L’avvertimento è risultato doveroso soprattutto dopo che nelle ultime ore si sono sparse sul web notizie secondo cui molti avrebbero messo sul piatto anche importanti somme di denaro per ottenere il video completo dell'accaduto.