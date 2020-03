I VIP contro la noia della quarantena: il calendario di concerti e dirette su Instagram

Negli ultimi giorni tanti tour e concerti sono stati annullati a causa del Coronavirus, e fino al 3 Aprile è stato disposto il divieto per tutti gli assembramenti e manifestazioni pubbliche. Tuttavia, VIP e personaggi famosi in queste ore stanno componendo un vero e proprio calendario di dirette su Instagram, per farci compagnia.

Alle ore 15 di oggi toccherà a Selton, mentre alle 16 sarà la volta di Gianna Nannini, in contemporanea con Gianmatteo Nasca. Alle 17 sarà la volta di Alex Britti, Cabrio e Rocco Hunt, mentre alle 18 toccherà ad Enrico Nigiotti, Marcobalto, Barponderoso ed il Cile. Alle ore 18:30 Ermal Meta eseguirà qualche brano, mentre Francesco Renga ha organizzato un "aperitivo con gli occhiali". Alle 19, poco prima di cena, sarà la volta di Pezzopane, mentre alle 20 di Giuseppina Torre. Alle ore 21 invece Marco Masini ci terrà compagnia in questo venerdì a casa.

Sempre per la giornata di oggi, Fedez aveva promesso qualche appuntamento durante la diretta tenuta ieri con la moglie Chiara Ferragni de il piccolo Leone. Il rapper infatti ha preannunciato di essere al lavoro su un'iniziativa per guardare insieme le prime puntate di Celebrity Hunter, il reality show di Amazon Prime Video, disponibile da oggi sulla piattaforma della società di Seattle.

C'è, inoltre, la scheggia impazzita di Fiorello, che ieri ha tenuto una diretta insieme a Jovanotti. Bobo Vieri ha fatto delle live su Instagram a tema culinario insieme all'ex calciatore della Juventus Alessandro Matri nel pomeriggio di ieri per tenere compagnia tutti i seguaci che stanno a casa.

Di seguito gli appuntamenti dei prossimi giorni:

I concerti rientrano nell'iniziativa #IoSuonoDaCasa, promossa dai siti d'informazione musicale come Rockol, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Italiana Cantanti.

Non mancano però altre iniziative. C'è chi sta consigliando libri, chi serie tv, chi mostra le proprie ricette e chi, semplicemente, parla del più e del meno.

Il calendario dei concerti sarà aggiornato man mano che ne saranno aggiunti altri.