Diventato virale video di un drone che ritrae un uomo con la peggior scottatura di sempre

In questo periodo può capitare spesso di scottarsi, è naturale. Sopratutto se si va spesso al mare e non si utilizzano creme solari per proteggersi dai raggi del Sole. Tuttavia, il caso di oggi è stato definito "estremo", e mostra i nefasti effetti delle scottature.

L'uomo compare - per caso - la prima volta in un video girato da ABC News, che mostrava alcune enormi razze nuotare in acque poco profonde in una spiaggia della Florida. Tuttavia, all'improvviso, l'inquadratura si apre e si avvista un uomo con quella che è stata definita la "peggior scottatura solare" mai vista.

Nel filmato, infatti, il bagnante è con la pelle così bruciata da emettere una sfumatura rossastra/viola che fa passare in secondo piano tutto il resto. Nonostante la spettacolarità di queste creature enormi a pochi metri della riva, la star assoluta del video di Michael J McCarthy - per la quasi totalità degli utenti Twitter - è il bagnante ustionato. Su web la ripresa dall'alto è diventata virale, e gli utenti hanno subito affibbiato il soprannome di "Hellboy", "Satana" e "Aragosta" all'uomo.

Tuttavia, ustioni del genere non sono da sottovalutare. Ne esistono di tre tipi:

Primo grado : le più lievi, poiché la lesione è limitata allo strato più superficiale della pelle e sono sempre accompagnate da un arrossamento (eritema) con un dolore bruciante ma sopportabile;

: le più lievi, poiché la lesione è limitata allo strato più superficiale della pelle e sono sempre accompagnate da un arrossamento (eritema) con un dolore bruciante ma sopportabile; Secondo grado : in questo caso oltre ad essere interessato lo strato superficiale della pelle, viene coinvolto lo strato di tessuto sottostante. Queste ustioni causano infiammazione cutanea, gonfiore e formazione di vescicole ripiene di liquido;

: in questo caso oltre ad essere interessato lo strato superficiale della pelle, viene coinvolto lo strato di tessuto sottostante. Queste ustioni causano infiammazione cutanea, gonfiore e formazione di vescicole ripiene di liquido; Terzo grado: un'ustione del genere causa un coinvolgimento molto profondo dei tessuti. La pelle appare annerita, fredda, secca e dura, e - a dispetto di come potrebbe sembrare - non è presente dolore a causa della distruzione delle terminazioni nervose.

Non si tratta della peggior scottatura di sempre, ma sicuramente l'uomo del video ha passato un brutto quarto d'ora.