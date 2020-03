E' virale il video di un grizzly che esce dalla sua tana appena sveglio dal letargo

E’ diventato virale il divertente video di un orso, un grizzly, per l’esattezza, che si risveglia dal letargo ed esce dalla sua tana per ritrovarsi sommerso dalla neve.

Il video è diventato virale e documenta il risveglio di un orso dal suo letargo. Ciò che diverte maggiormente è l’immagine di questo orso, intontito dal sonno, che riemerge dalla sua tana ricoperta da vari strati di neve e si guarda intorno “sconsolato”. A spuntare dalla neve, per prima, è la testa che, mostrando al mondo un volto ancora sonnacchioso, si appoggia contro la neve stessa e sembra quasi che l’animale si stia chiedendo mentalmente chi glielo fa fare ad uscire dalla sua tana con tutto quel freddo! Alla fine, con un ultimo, piccolo sforzo, ecco che il grosso animale esce dalla coltre di neve che ha sommerso la sua tana e, anche se ancora incerto sulle zampe, inizia la sua avventura e si prepara per l’arrivo della primavera.

Il video è stato registrato all'interno di un rifugio per orsi in Canada, il Kicking Horse, ed il protagonista indiscusso del video è un orso grizzly di nome Boo. Boo ha un fratello di nome Cari ed il nome dei due, se combinato, forma la parola Cariboo. Orfani della loro madre e troppo piccoli per sopravvivere in natura, Cari e Boo sono stati accolti all'interno del rifugio dove hanno usufruito di tutti i comfort di cui la struttura è provvista come, per esempio, una tana su misura costruita con tronchi dove gli animali possono passare i mesi invernali del letargo al sicuro e comodi.

La tana di questi animali è monitorata dal rifugio stesso e sia l’esterno che l’interno delle tane sono provviste di telecamere che riprendono e vegliano il sonno di questi mastodontici esemplari. Ricordiamo che questi animali che vanno in letargo riposano per 5-7 mesi, rallentando enormemente tutte le loro attività biologiche. Tuttavia quest’anno si è registrato, in tutto il mondo, un risveglio precoce dal letargo dovuto, probabilmente, a temperature troppo elevate per il periodo.