E' virale il video di uno squalo che nuota tranquillo nel porto di Pozzuoli

Fantastico avvistamento di uno squalo al porto di Pozzuoli che, tranquillo e ignaro di essere ripreso, continua la sua nuotata sotto costa, affascinando dei cittadini stupefatti.

Con la riduzione o lo stop delle attività umane causate dall'emergenza Coronavirus sembra che la natura si stia riapprodando degli spazi lasciati liberi dall'uomo. Probabilmente, infatti, la riduzione della circolazione di imbarcazioni e di attività antropiche ha permesso a questo squalo di avvicinarsi sotto costa, dinnanzi al porto di Pozzuoli, per lasciarsi ammirare. Lo squalo è comunemente noto con il nome di Verdesca (Prionace glauca), molto comune nel Mediterraneo. Dal video si nota che l’animale è accompagnato da un piccolo gruppo di altri pesci denominati “pilota”. Il rapporto che hanno i pesci pilota con gli squali è di tipo simbiotico ed entrambe le specie traggono beneficio da ciò.

I pesci pilota, infatti, mangiano parassiti e prodotti della deiezione dello squalo, sono ghiotti dei residui di cibo rimasti tra i denti di questo e, in generale, offrono un servizio di pulizia al celebre predatore marino. Questo, dal canto suo, evita di mangiarli e li protegge perché, essendo una creatura all'apice della catena alimentare, è difficile che venga infastidito da altri predatori marini. Non è, quindi, affatto raro che uno squalo, come nel video, vada in giro circondato da questi pesciolini. Ma questo non è l’unico episodio che vede, in questi giorni difficili, gli animali riprendersi i loro spazi.

Anche a Taranto è stato documentato l’arrivo, vicino alla costa, di alcuni esemplari di delfini o, ancora, si è parlato della fauna dei boschi che si spinge, con maggior sicurezza, nei centri abitati, in tutta tranquillità, perché non spaventata dalle normali attività umane alla luce di questi giorni di quarantena, come quella volpe trovata a dormire su un ceppo d’albero in un giardino.

Questo ci deve far riflettere su quanto sia importante restituire agli animali i propri spazi da condividere nel rispetto delle esigenze reciproche.