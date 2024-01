Diventa virale sul web progetto scolastico di una bambina di 8 anni, ecco perché

Un progetto scolastico di matematica di una bambina di otto anni, Emma Glenfield, ha catturato l'attenzione globale, ricevendo oltre 30.000 risposte da tutto il mondo. La piccola ricercatrice, incuriosita dal comportamento aggressivo delle gazze australiane e ha deciso di indagare sul perché questi uccelli attacchino le persone.

La bambina, in particolare, stava parlando di un esemplare chiamato Mr. Swoopsalot che frequenta la sua scuola. Emma, allora alunna di terza elementare alla Blue Mountains Grammar School, ha notato che l'uccello sembrava prendere di mira principalmente i padri degli studenti (sapete che possono imitare il suono delle ambulanze?). Con l'aiuto della madre, Kirsty, ha creato un sondaggio e distribuito volantini con un codice QR per incoraggiare studenti e sconosciuti a partecipare.

Il sondaggio è diventato virale, attirando risposte da tutto il mondo, anche se Kirsty ha eliminato le risposte provenienti da URL stranieri per mantenere la rilevanza dei dati. I risultati del sondaggio hanno rivelato che la calvizie è un fattore di rischio: gli uomini con "calvizie sulla sommità" hanno il doppio delle probabilità di essere attaccati rispetto a persone con altri stili di capelli. Altri fattori di rischio includono l'altezza e il BMI.

Curiosamente, più persone sono state attaccate mentre camminavano piuttosto che in bicicletta, ma tenendo conto della frequenza di queste attività in Australia, i ciclisti risultano essere a maggior rischio. Emma ha utilizzato i Lego per creare grafici a barre, visualizzando i dati in modo tangibile e comprensibile. La sua indagine ha anche esplorato il grado di affetto delle persone per questi pennuti, scoprendo che la maggior parte degli australiani li adori nonostante gli attacchi.

Ora, Emma sta lavorando con il professor Darryl Jones, ecologo comportamentale della Griffith University, per pubblicare un articolo scientifico.