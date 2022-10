Virgin Fibra arriva con prezzo speciale fino 31/10: 26,99 euro al mese per sempre

Il lancio di Virgin Fibra dello scorso agosto trova un seguito con l’evento di presentazione ufficiale tenutosi oggi, 18 ottobre 2022, a Milano con Richard Branson in persona e il CEO dell'operatore telefonico Tom Mockridge. In occasione del debutto del provider, arriva una offerta speciale di lancio per la fibra FTTH Virgin.

Durante l’estate abbiamo assistito all’apertura del sito ufficiale Virgin Fibra, operatore telefonico del conglomerato londinese legato alla rete Open Fiber. In tale circostanza, il portale proponeva soltanto il piano Virgin Fibra Pura da 29,49 euro al mese con prezzo bloccato, costo pari a 19,99 euro per l’attivazione e contratto senza vincoli di durata.

Nel contesto l’evento odierno è stata lanciata però una iniziativa promozionale, ovvero una offerta Early-Bird: coloro che attiveranno l’offerta Virgin Fibra Pura entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere al prezzo speciale di 26,99 euro al mese per sempre, oltre a tre mesi di Virgin Active Revolution a costo zero. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è il programma di allenamento digitale di Virgin Active.

Definita anche "Promo Virgin Revolution", viene proposta esclusivamente online sul sito di Virgin Fibra e include il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione. Per verificare la copertura è sufficiente visitare il detto portale web e cliccare sul pulsante rosso “Verifica copertura”, per poi inserire l’indirizzo della propria abitazione.

