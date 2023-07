Virgin Fibra espande la copertura a Bari: fibra a 2,5 Gibabit/s in 700mila abitazioni

La fibra pura di Virgin Fibra raddoppia la sua presenza a Bari, arrivando a toccare quota 700mila abitazioni. Ad annunciarlo la stessa società, che evidenzia ancora una volta il suo impegno nella regione, che non è destinato a terminare a Bari.

La Virgin Fibra infatti arriva anche a Barletta, Andria e Trani, dove 200mila abitazioni possono ora passare alla fibra superveloce. L’obiettivo di Virgin Fibra però è dare accesso a tutti i baresi alla connettività migliore, con la fibra FTTH che supera le vecchie reti in rame e facilita il passaggio ad una connessione internet super veloce di nuova generazione, senza vincoli contrattuali e penali.

Sabato 22 e Domenica 23 Luglio Virgin Fibra sarà protagonista del Village di Warner Bros a Barletta, all’interno del tour estivo itinerante WB100 CELEBRATION TOUR che celebra il 100esimo anniversario di Warner bros.

“Virgin Fibra prosegue così con la sua strategia di posizionamento come operatore della fibra pura, libera dal rame, in Italia, per portare ad un numero sempre maggiore di utenti un prodotto performante, veloce, sostenibile e senza vincoli contrattuali. Il nostro obiettivo è infatti quello di fare in modo che tutti gli italiani possano essere connessi, con un prodotto che permetta loro di fidarsi di noi e di questo settore, in un’ottica di continua crescita e di sensibilizzazione”, afferma Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra.