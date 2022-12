Virgin Fibra lancia offerta speciale di Natale Fibra Pura da 24,99 euro al mese

Ne sono passati di mesi dal lancio di Virgin Fibra in Italia, nuovo operatore di rete fissa basato sul network di Open Fiber. In questi giorni il marchio è tornato sotto la luce dei riflettori per il lancio della offerta Virgin Fibra Pura in promozione, con prezzo mensile pari a 24,99 euro al mese per un periodo di tempo limitato.

Visitando il sito di Virgin Fibra ci si trova infatti dinanzi a una schermata che invita i consumatori interessati a legarsi all’operatore usando il codice VFXMAS, grazie al quale Virgin Fibra Pura scende da 29,49 euro al mese a 24,99 euro al mese per i primi sei mesi, per poi risalire a 26,99 euro al mese. Quest’ultimo prezzo è stato fissato dal brand anche in occasione del debutto ufficiale della fibra FTTH Virgin di ottobre 2022; pertanto, si tratta effettivamente della medesima promozione solamente con un costo mensile ancora più vantaggioso per metà anno.

Tra gli altri dettagli chiave della promozione notiamo che terminerà tra 18 giorni e che richiede il pagamento di 19,99 euro una tantum per l’attivazione. I clienti potranno disdire quando desiderano senza costi aggiuntivi, e il modem Wi-Fi 6 è incluso.

Fino al 31 dicembre 2022, invece, gli utenti potranno attivare il pacchetto Virgin Fibra & Fitness a 29,49 euro al mese per i primi tre mesi per ottenere anche Virgin Active, piano di allenamento digitale con programmi per Yoga, Pilates, Full Body e molto altro.