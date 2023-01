Virgin Fibra lancia promozione per FTTH: 26,99 euro al mese fino 31 gennaio

Nuovo anno, nuove promozioni anche per i principali operatori di rete fissa in tutta Italia. Tra questi c’è anche Virgin Fibra che, dopo l’offerta speciale di Natale Fibra Pura, torna all’attacco con la Promo Fibra Pura Privati valida fino al 31 gennaio 2023 e che porta il costo mensile della rete FTTH a 26,49 euro al mese.

Visitando il sito ufficiale dell’operatore basato sulla rete OpenFiber si nota, infatti, la possibilità di accedere alla rete fissa Virgin Fibra Pura a un prezzo leggermente più basso rispetto a quello di listino. Come sopra citato, si parla di 26,49 euro al mese per sempre al posto di 29,49 euro: tre euro in meno, insomma, non si buttano via. Rispetto alla promozione di Natale si tratta di circa 1,50 euro in più.

Attenzione però al costo di attivazione: rispetto alla precedente quota fissata a 19,99 euro una tantum, infatti, si sale a 29,99 euro una tantum. In questo importo sono inclusi i lavori dei tecnici e l’eventuale prolungamento della fibra fino a cinque metri. Nel caso in cui risulti necessario un prolungamento tra 5 e 20 metri dall’ingresso, invece, viene richiesto il pagamento di 61,99 euro extra.

Ricordiamo poi che Virgin include nel pacchetto il Modem Virgin Fibra con supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, e che la connessione su tecnologia FTTH consente di navigare a massimo 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Infine, la disdetta può essere richiesta senza pagare alcun costo di attivazione e in qualsiasi momento.

Una settimana fa, invece, è arrivata la nuova offerta Iliad Fibra da 19,99 euro al mese.