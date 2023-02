Virgin Fibra: torna offerta speciale per FTTH da 24,49 euro al mese

Lo scorso gennaio Virgin Fibra ha lanciato la promozione Fibra Pura Privati per portare la rete FTTH nelle case a 26,49 euro al mese per sempre ma, purtroppo per i consumatori interessati, è terminata il 31 del mese. Ora sul sito l’offerta è un’altra: Virgin Fibra Pura costa 24,49 euro al mese attivandola entro il 20 febbraio.

Sul portale Web ufficiale dell’operatore di rete basato sulle linee FTTH Open Fiber, infatti, è in evidenza questa promo speciale che abbassa il prezzo di 5 euro al mese per dodici mesi, per poi tornare a 29,49 euro al mese a tempo indeterminato. Si tratta, in altri termini, di 60 euro di sconto sul prezzo base ufficiale. Inoltre, il costo di attivazione viene portato da 29,99 euro a 19,99 euro, comunque una tantum e con incluso il lavoro del tecnico e l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri.

L’iniziativa in questione è valida da qualche giorno e resterà disponibile fino al ventesimo giorno di questo mese. Ci teniamo dunque a specificare che, in caso di prolungamento della fibra oltre i 5 metri si devono pagare 61,99 euro; se si superano anche i 20 metri dall’ingresso, allora si pagano 4,99 euro per ogni ulteriore metro. La collaborazione con Open Fiber riguarda tutto il territorio italiano, anche comuni di piccole e medie dimensioni, ma nelle aree bianche i tempi di attivazione saranno più lunghi.

Infine, facciamo presente che la disdetta è effettuabile in ogni momento senza costi di disattivazione, e che l’offerta include esclusivamente la connessione Internet in Fibra FTTH, ergo senza servizio telefonico.

Se volete informarvi con altre proposte, sappiate che Iliad propone ancora la sua fibra a 19,99 euro al mese.