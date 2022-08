Virgin Fibra ufficiale, nuovo operatore FTTH italiano su rete Open Fiber

Pochi giorni fa, nello specifico il 17 agosto 2022, in Italia ha esordito un nuovo operatore legato a Open Fiber: si tratta di Virgin Fibra, parte ovviamente del grande conglomerato londinese. Vediamo cosa offre in un piano già saturo di alternative per tutti gli utenti del Belpaese.

Recandosi sul sito ufficiale di Virgin Fibra è possibile trovare l’unico piano Virgin Fibra Pura da 29,49 euro al mese, con il quale si ottiene la connessione fibra FTTH (Fiber To The Home) dalla velocità massima pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload, assieme a un modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso. Il prezzo resta bloccato, come garantito dalla stessa azienda, e i costi iniziali ammontano a 19,99 euro per l’attivazione e una quota aggiuntiva variabile a seconda dei metri aggiunti oltre al prolungamento garantito di massimo 5 metri.

L’intero iter di attivazione dev'essere effettuato online effettuando il pagamento tramite carta Visa o Mastercard, sia se siete nuovi clienti fissi, sia se già siete legati ad altri operatori telefonici che si avvalgono della infrastruttura Open Fiber. Per quanto concerne la procedura effettiva, Virgin Fibra spiega che sono richiesti almeno 7 giorni lavorativi. La copertura FTTH, dunque, è verificabile sul sito Virgin. Infine, i contratti con Virgin Fibra non hanno vincoli di durata; ciò significa che la disattivazione può essere effettuata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Parando di fibra ottica, eccovi i nuovi comuni coperti dalla fibra FTTH e FWA da inizio agosto.