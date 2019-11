Virgin Galacitc: la compagnia che darà il via al turismo spaziale

Virgin Galactic è diventata la prima compagnia commerciale di voli spaziali ad essere quotata in borsa. Valutata oltre 1 miliardo di dollari, l'impresa fondata da Richard Branson è destinata ad essere la prima di molte.

Virgin Galactic è stata fondata nel 2004 per offrire ai clienti paganti voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale. Alla "modica" cifra di 250.000 dollari, la compagnia permette un'esperienza unica: 90 minuti nelle zone più alte dell'atmosfera, sperimentando alcuni minuti di assenza di gravità.

Anche se non ha ancora fatto volare alcun passeggero pagante ed è attualmente in perdita, Virgin Galactic punta a essere redditizia entro il 2021, basandosi sul completamento di 115 voli che genereranno entrate per 210 milioni di dollari. Entro il 2023, invece, la compagnia prevede entrate per 590 milioni di dollari, dopo aver fatto volare oltre 3.000 passeggeri.

Il business del turismo spaziale è solo all'inizio. Allo stesso modo, i viaggi aerei sono iniziati con un mercato di riferimento limitato, ma sono diventati un mercato di massa con milioni di passeggeri ogni mese.

La traiettoria del viaggio nel turismo spaziale nei decenni a venire ha il potenziale per essere simile. Allo stesso tempo, gli aeroporti spaziali potranno, come gli aeroporti, diventare grandi centri concentrati di attività commerciale. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi anni. Sarà davvero possibile?