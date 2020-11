Virgin Galactic e VSS Unity: la finestra di lancio di novembre è da rinviare

Non c’è pace per la compagnia di Richard Branson, il multimiliardario britannico proprietario della Virgin: proprio pochi minuti fa, mediante i canali social della compagnia, è stato annunciato che il test di volo suborbitale della VSS Unity è da riprogrammare a data da destinarsi.

Le cause, come si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram della Virgin Galactic (e che trovate in calce alla news), sono da imputare sostanzialmente alla pandemia che da inizio anno sta sferzando tutti i paesi del mondo.

Il Dipartimento della Salute del Nuovo Mexico ha emanato delle nuove linee guida per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19 che, a quanto pare, si è presentata in molti paesi durante questo fine autunno. Secondo il post sembra che le nuove disposizioni impediscano il normale svolgimento dei lavori nel nuovo spazioporto della Virgin Galactic, costringendo gli addetti a dover rinunciare alla finestra di lancio del 19-23 novembre 2020.

Nessun’altra informazione è trapelata dalla compagnia o dai canali social del magnate Richard Branson, ma è lecito supporre che la nuova finestra di volo non arriverà tanto presto, procrastinando ancora una volta la realizzazione dei sogni della Virgin. È ormai quasi un decennio che la compagnia cerca di rendere operativa la propria flotta di SpaceShipTwo e del White Knight Two, ma mancano ancora molti test da fare e i prezzi continuano a salire.

Come se non bastasse, la compagnia ha risentito moltissimo delle restrizioni dovute alla pandemia, e da inizio marzo ha subito pesantissime perdite, costringendo Richard Branson ad ipotecare la sua villa e la sua isola privata nelle Isole Vergini britanniche. Sebbene il suo patrimonio personale si assesti sui 5 miliardi di dollari, il magnate è dovuto ricorrere a richiesta di prestiti e di dilazioni da diverse banche per salvare quanti più posti di lavoro possibile.

Del resto, è un discorso che ha colpito moltissime compagnie di volo, danneggiando soprattutto quelle minori e indipendenti. Continuate a seguirci e non mancheremo di aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi alla Virgin Galactic.