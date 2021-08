Virgin Galactic mette in vendita nuovi biglietti: ecco quanto costerà andare nello spazio

Richard Branson, proprietario di Virgin Galactic, è recentemente andato nello spazio diventando il primo cittadino privato a farlo (anche se c'è qualche polemica sul traguardo) utilizzando la sua compagnia. Dopo aver mostrato al mondo interno l'impresa, la società di turismo spaziale ha messo in vendita nuovi biglietti... a un prezzo più elevato.

Nel 2018, quando il veicolo di Virgin Galactic VSS Unity ha raggiunto per la prima volta lo spazio suborbitale su un volo di prova pilotato, un biglietto per andare nello spazio costava la bellezza di 250.000 dollari. Il 5 agosto, però, la compagnia ha annunciato che riaprirà la vendita dei biglietti, con effetto immediato, con un prezzo iniziale di 450.000 dollari per posto.

"Mentre ci sforziamo di portare la meraviglia dello spazio a un'ampia popolazione globale, siamo lieti di aprire le porte a un settore e a un'esperienza dei consumatori completamente nuovi", ha dichiarato il CEO di Virgin Galactic, Michael Colglazier, in una dichiarazione che ha anche annunciato i risultati finanziari dell'azienda per il secondo trimestre del 2021.

Fino ad oggi "solo" 600 persone hanno già prenotato un volo. I passeggeri sperimentano da tre a quattro minuti di assenza di gravità per poi tornare sulla Terra circa un'ora dopo. Una domanda a questo punto sorge spontanea: il turismo spaziale è destinato solo ai super ricchi? O un giorno in futuro sarà accessibile a tutti? La risposta non vi piacerà.

Concorrente diretto di Virgin Galactic è Blue Origin, di Jeff Bezos, che non ha ancora annunciato ufficialmente il costo del suo volo.