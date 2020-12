Virgin Galactic: nuova finestra di lancio per il test suborbitale umano della VSS Unity

La compagnia aerospaziale del miliardario britannico Richard Branson sembra aver trovato una nuova possibile finestra di lancio per il suo test suborbitale con equipaggio, il primo a prendere il volo dal nuovo spazioporto nel New Mexico.

La Virgin Galactic sta cercando di diventare la principale concorrente per quanto riguarda le agenzie che offrono "viaggi suborbitali" alle masse. Non è la prima volta che esegue test con a bordo dell'equipaggio umano (piloti più passeggeri) ma è la prima volta che il volo partirà dal nuovo spazioporto personale costruito in Nuovo Messico.

Il test sarebbe dovuto partire il 23 novembre ma, come vi abbiamo raccontato, la pandemia in corso ha costretto la società a rimodulare la propria tabella di marcia. Sembrava impossibile trovare una finestra di lancio così in breve tempo(le stime erano che sarebbe stato tutto posticipato a inizio 2021), ma a quanto pare la Virgin è riuscita a seguire le nuove disposizioni sanitarie dello stato senza pesare troppo sulle proprie tempistiche: il nuovo test è previsto per l'11 dicembre.

"In conformità con le linee guida del governo locale e i protocolli di sicurezza, abbiamo ridotto al minimo il numero di persone in loco il più possibile", ha dichiarato in una dichiarazione Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic . "In questa occasione nessun media e ospite sarà autorizzato a presiedere all'evento, ma il nostro team si adopererà per catturare e condividere con il resto del mondo le bellissime immagini del volo. Non vediamo l'ora di completare questo traguardo così importante per il nostro programma".

I veicoli utilizzati saranno come al solito due: il WhiteKnightTwo, che funge da veicolo trasportatore fino ad un'altitudine di circa 15'000 metri, e il VSS Unity, (un tipo specifico di SpaceShipTwo) l'aereo spaziale che poi si distaccherà nello spazio suborbitale, trasportando i due piloti e sei passeggeri.

Vi ricordiamo che si trattano di voli di prova e che, sebbene ci siano oltre seicento persone ad aver comprato i biglietti per le partenze ufficiali, non è ancora possibile prenotare il proprio posto per i voli venturi. Richard Branson sarà uno dei primi a inaugurare ufficialmente gli SpaceShipTwo, dopodiché le biglietterie saranno aperte ad un prezzo di 250'000$ a persona.