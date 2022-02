Virgin Galactic, che punta al turismo spaziale, ha perso una quantità di soldi assurda

Qualche mese fa avrete sicuramente sentito parlare della competizione spietata tra Virgin Galactic di Richard Branson e Blue Origin di Jeff Bezos per la supremazia la "turismo spaziale". Bene, si tratta sicuramente di qualcosa di esclusivo e destinato solo all'1% della popolazione... ma forse l'idea è ancora troppo acerba.

Virgin Galactic ha infatti recentemente annunciato di aver perso un miliardo di dollari nel 2020 e nel 2021, una cifra colossale, soprattutto considerando che la società ha registrato "solo" un fatturato di 3,5 milioni di dollari nello stesso periodo. Nel quarto trimestre dello scorso anno, la società ha realizzato un importo di soli 141.000 dollari.

Nonostante la perdita, la compagnia afferma che fa tutto parte del piano in quanto si prepara a offrire più voli commerciali. "Rimaniamo sulla buona strada e nei tempi previsti per completare il nostro programma di miglioramento e lanciare il servizio commerciale entro la fine dell'anno", ha affermato Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic. "Il lancio previsto del servizio commerciale di astronauti privati ​​rimane sulla buona strada per il quarto trimestre del 2022".

Attualmente un viaggio verso le parti superiori dell'atmosfera terrestre (che non è proprio nello spazio) costa all'incirca 450.000 dollari. Virgin Galactic, nonostante questo, spera di vendere almeno 1.000 biglietti entro la fine dell'anno. Per coprire tutte le spese di 80 milioni di dollari al trimestre la compagnia di Virgin Galactic dovrebbe effettuare 30 voli completi al trimestre, o un volo ogni tre giorni.

Sarà possibile? Lo vedremo in futuro.