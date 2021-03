Virgin Galactic: ecco la 'sfolgorante' navetta suborbitale di ultima generazione

Il miliardario britannico Richard Branson ha presentato oggi il nuovo aereo spaziale della flotta Virgin Galactic: "VSS Imagine". Non solo è dotato di piccole migliorie tecniche, ma ha anche una livrea tutta nuova che lo rende ultra riflettente, come uno specchio volante.

Come il suo predecessore VSS Unity - che abbiamo imparato a conoscere in passato - è progettato per portare persone ed esperimenti scientifici verso lo spazio suborbitale. Il nuovo arrivato però, non è un semplice modello clone, ma è il primo della linea "SpaceShipThree" di nuova generazione, il quale presenta aggiornamenti consistenti che - come stesso Richard Branson ha affermato - "consentiranno prestazioni migliorate in termini di accensione, manutenzione e controllo del volo".

Il design di SpaceShipThree presenta un cambiamento che, sebbene possa apparire rivoluzionario, è semplicemente estetico: una livrea ultra riflettente. "In quanto veicolo di classe SpaceShipThree, VSS Imagine non è solo bello da vedere, ma rappresenta la crescita della flotta di astronavi di Virgin Galactic. La nostra speranza è che tutti coloro che viaggeranno nello spazio posano tornare con nuove prospettive e nuove idee utili ad un cambiamento positivo per il nostro pianeta".

Unity e Imagine sono aerei spaziali suborbitali con due postazioni per i piloti e sei per i passeggeri. Sono progettati per essere traportati ad alte quote da un altro tipo di aereo (il WhiteKnight), che poi sgancia i velivoli solo dopo aver raggiunto i 15km d'altezza. A quel punto, i motori delle SpaceShip vengono accesi, e proseguono la loro corsa verso in autonomia, facendo provare ai passeggeri esperienze simulate di assenza di gravità o ridotta gravità. Se siete interessati alla cosa, sappiate che per ora i biglietti costano circa 250.000$ per persona.

Ora il prossimo passo che la Virgin Galactic dovrà affrontare sarà testare a dovere il nuovo veicolo (ed evitare i tragici eventi errori del passato). Già per questa estate VSS Imagine potrà essere sottoposta a voli di "caduta controllata" a motore spento.