Virgin Galactic svela la cabina di SpaceShipTwo: come seguire la diretta - Aggiornata

Dopo le prime avvisaglie di inizio mese, è finalmente arrivato il fatidico giorno: oggi 28 luglio 2020 Virgin Galactic, la compagnia spaziale fondata da Richard Branson, svelerà al mondo gli interni del suo spazioplano SpaceShipTwo. La diretta è ormai imminente.

Come seguire la live streaming di Virgin Galactic

La live streaming verrà trasmessa tramite il canale YouTube ufficiale di Virgin Galactic a partire dalle ore 19:00 italiane di oggi 28 luglio 2020. Insomma, al momento della pubblicazione di questa notizia, manca poco più di un'ora all'evento. Pensate che ci sono già migliaia di persone in attesa: potete unirvi a questo gruppo di appassionati direttamente tramite il player presente qui sopra.

Che cos'è SpaceShipTwo

Per chi non lo sapesse, SpaceShipTwo è uno spazioplano suborbitale. Più precisamente, il modello odierno è quello conosciuto anche come VSS Unity, quindi stiamo parlando del velivolo che fa sognare gli appassionati del mondo spaziale dal 2018. In parole povere, si tratta dello spazioplano che verrà utilizzato per il turismo spaziale, più precisamente per i voli suborbitali, che non superano i 100 chilometri di altezza. Nella giornata odierna vengono rivelati gli interni dello spazioplano, quindi si potranno vedere i posti a sedere riservati ai clienti che pagheranno il biglietto di 250.000 dollari per volare nello Spazio. All'interno del VSS Unity c'è spazio per sei passeggeri e due piloti. Qui sotto potete vedere il recap di una missione di Virgin Galactic.



Aggiornamento 28/07/2020 ore 20:00: L'evento di presentazione è terminato. Qui sopra potete vedere la replica, mentre in calce alla notizia trovate un'immagine che mostra gli interni.