Virgin Galactic svela il suo piano per il turismo spaziale

Spaceport America rappresenta la speranza che un giorno il turismo spaziale avrà inizio da questo remoto posto nel deserto del New Mexico. L'hangar è stato infatti trasformato in un quartier generale su misura dove Virgin Galactic gestirà le sue operazioni di volo commerciale.

Due livelli all'interno dell'edificio futuristico includono una sala per il controllo della missione, una sala per la preparazione dei piloti e una per i clienti, i loro amici e le loro famiglie.



C'è anche spazio, dietro due enormi porte scorrevoli, che può ospitare due aerei da trasporto della Virgin Galactic e una flotta di navicelle con un motore a razzo, con capienza di sei passeggeri.



Non è ancora stato determinato quando ci saranno i primi voli commerciali. I funzionari della compagnia hanno affermato che è ancora necessario svolgere una serie di voli di prova.



Il miliardario Richard Branson, dietro la Virgin Galactic, e l'ex governatore del New Mexico Bill Richardson, hanno lanciato il piano per lo spazioporto circa 15 anni fa.



Ci sono stati tuttavia ritardi nella costruzione e un sovraccarico di costi. Anche lo sviluppo dell'astronave della Virgin Galactic ha richiesto molto più tempo del previsto e ha avuto una grave battuta d'arresto quando la sua prima imbarcazione sperimentale si è rotta durante un volo di prova del 2014, uccidendo il copilota.



George Whitesides, CEO di Virgin Galactic, ha dichiarato che, una volta completati i voli di prova, potranno iniziare le operazioni commerciali.



Circa 600 persone hanno prenotato un posto, secondo la compagnia. I biglietti costano $250.000.



Ciò comprende un passaggio sulla nave spaziale, che viene portata in volo da un aereo apposito. Una volta libero, accende il suo motore a razzo per sfrecciare verso il confine dello spazio, prima di tornare indietro.



L'ultimo volo di prova ha raggiunto un'altitudine di 90 km, ad una velocità di tre volte la velocità del suono.