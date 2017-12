Virgin Hyperloop One ha superato il record di velocità di Elon Musk: 387 km/h!

Lo scorso 18 Dicembre, Virgin Hyperloop One ha annunciato il completamento della terza fase di test sul DevLoop, il primo sito di prova di. Durante queste prove, il sistema ha raggiunto una velocità di 387 chilometri orari (240 mph), superando il record di 355 kmh (220 mph) di velocità segnato dasu Hyperloop ad Agosto.

Durante questa fase di test, l'azienda ha sperimentato l'utilizzo di una nuova camera di compensazione che aiuta i baccelli di test anche nel vuoto ed a diverse condizioni atmosferiche.

Combinando la levitazione magnetica, estremamente bassa, e l'aerodinamica, e tenendo conto del sistema di pressione atmosferica, il sistema si è dimostrato in grado di raggiungere velocità aeree su lunga distanza.

"La recente fase di test dimostra la persistenza incredibile e la determinazione del nostro team che lavora su DevLoop, che comprende 200 ingegneri, macchinisti, saldatori e produttori, che hanno collaborato per rendere Hyperloop ciò che è oggi" ha affermato Josh Giegel, il co-fondatore e Chief Technology Officer di Hyperloop One in una dichiarazione.

Oltre al record, Virgin Hyperloop One ha anche annunciato di aver raccolto dal nuovo round di finanziamenti altri 50 milioni di Dollari, che saranno investiti nelle tecnologie per migliorare il prodotto.

La compagnia inoltre ha nominato Richard Branson a presidente non esecutivo, probabilmente anche per attirare ulteriore attenzioni da parte dei mercati e di possibili altri investitori.