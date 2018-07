Virginia Raggi presenta le strisce pedonali a LED per Roma

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, attraverso un video pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook in cui mostra il funzionamento di un sistema destinato a rivoluzionare il mondo della mobilità nella Città Eterna. SI tratta di una serie di strisce pedonali a LED, che si illuminano per essere facilmente identificate di notte.

I pannelli a LED, come sottolineato dalla stessa Raggi, sono stati incorporati nell'asfalto dell'incrocio tra via Amba Aradam e Porta Metronia, allo scopo di dare una maggiore visibilità notturna ai pedoni e gli automobilisti, il tutto per aumentare la sicurezza ed evitare spiacevoli incidenti.

La delibera di approvazione era arrivata già qualche mese fa, a seguito di alcune polemiche scaturite dopo che una ragazza di Roma aveva perso la vita in quanto investita sulle strisce. L'installazione è cominciata lo scorso mese di Maggio e di recente si è proceduti l'accensione dei LED, che si spengono quando non è possibile attraversare e si accendono per dare il via libera ai pedoni.

Il primo cittadino della capitale ha affermato che l'amministrazione monitorerà costantemente i risultati di questa prima fase e, qualora gli esiti dovessero essere quelli sperati, procederà con l'installazione delle strisce pedonali a LED anche in altri incroci della città. Nello specifico, la Giunta ha intenzione di utilizzare nel complesso le luci a LED per consentire a cittadini ed automobilisti di identificare facilmente le aree della città a traffico limitato o altro.

Un progetto simile era stato avviato anche qualche anno fa in Olanda, per avvisare i pedoni distratti.