Virtuix Omni One Prototype ufficiale: il futuro della VR sarà questo?

Recentemente è stato annunciato Oculus Quest 2, visore per la realtà virtuale che mira a "democratizzare" la tecnologia, dato che costa 349 euro e può essere utilizzato, mediante il collegamento a un PC e un apposito cavo venduto a 99 euro, anche per giocare ai titoli più esosi in termini di risorse. Virtuix, invece, va in una direzione diversa.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'azienda ha ufficializzato il suo Omni One Prototype, un dispositivo per la VR che consente all'utente di immergersi ulteriormente nel mondo di gioco, mediante vari movimenti del corpo. Più precisamente, come si può vedere anche nel trailer di presentazione pubblicato su YouTube, al giocatore basta indossare un'apposita tuta, impostare il visore e impugnare i due controller: ci penserà poi il sistema messo in piedi da Virtuix a tracciare ogni suo movimento.

Nel succitato trailer, in cui viene fatto uso di un prototipo, si vede il giocatore muoversi in avanti mirando, sparando, correndo, saltando e persino accovacciandosi. Non sembra mancare inoltre la possibilità di muoversi all'indietro. Insomma, Virtuix afferma di voler puntare a un'esperienza a 360 gradi. Certo, il gioco mostrato nel trailer lascia a desiderare sotto diversi punti di vista, ma, come potete immaginare, il progetto ha già attirato l'attenzione di parecchi utenti.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, le previsioni descrivono un Virtuix Omni One Prototype in arrivo sul mercato a metà 2021 a un prezzo di 1995 dollari (1686 euro al cambio attuale). Tuttavia, attualmente il progetto è in una fase di crowdfunding, che a quanto pare è riservato esclusivamente alle aziende.

In ogni caso, sembra che i giochi compatibili saranno disponibili tramite un apposito store. Al lancio dovrebbe esserci una libreria di circa 30 titoli. Vi ricordiamo che si parla di Virtuix Omni ormai da anni, dato che in passato questo sistema è stato portato in alcune sale giochi americane. Riuscirà Omni One a far approdare la tecnologia nelle case? Sarà questo il futuro della VR? Staremo a vedere: attualmente è molto difficile dirlo.