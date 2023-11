Virus Google sui dispositivi Huawei? Ignorate semplicemente l'avviso

Certo, siamo nelle ore che ruotano attorno ad Halloween 2023 (e infatti è da poco andato in scena l'evento Scary fast di Apple), ma per gli utenti Huawei che hanno visto comparire un messaggio "Minacce per la sicurezza" non sembra essersi trattato propriamente di un comune "dolcetto o scherzetto".

Infatti, come riportato anche da Gizchina, così come segnalato dagli utenti, ad esempio, mediante il portale di supporto Google, a fine ottobre 2023 gli smartphone Huawei hanno iniziato a indicare l'applicazione ufficiale Google come potenziale malware. Sì, avete capito bene: la soluzione di BigG è stata rilevata in questo modo.

Più precisamente, come potete vedere nell'immagine a corredo della notizia, nel pop-up comparso agli utenti in seguito all'installazione di uno dei più recenti update dell'app si legge: "Google sembra essere un malware e comporta un rischio elevato". Addirittura, "si consiglia la disinstallazione immediata". Tra l'altro, recandosi nella sezione "Minacce" si legge che "l'app è infetta", in quanto "TrojanSMS-PA". Che di mezzo ci siano gli SMS inviati in automatico da Google in sicurezza? Non ci sono commenti ufficiali in merito.

In ogni caso, si tratta di un falso positivo, motivo per cui, nel caso in cui l'avviso dovesse comparire anche sul vostro dispositivo Huawei (magari dopo aver aggiornato l'applicazione Google), il consiglio è banalmente quello di premere sul pulsante "IGNORA". Per il resto, l'app Google non dovrebbe risultare installata sui dispositivi Huawei più recenti, ma va detto che a quanto pare il messaggio sta comparendo sia a coloro che hanno effettuato il sideload dell'app sia a chi dispone di uno smartphone Huawei con servizi Google (ad esempio, Huawei P30 Lite del 2019).