Se hai mai avuto il virus dell'herpes, c'è una brutta notizia per te

Un gruppo di ricercatori attraverso un'indagine approfondita, durata anni e coinvolgendo oltre mille settantenni, hanno scoperto che coloro che hanno avuto contatti con il virus dell'herpes simplex di tipo 1, noto comunemente per causare l'herpes labiale, si trovano a dover affrontare un rischio doppio di sviluppare la demenza.

Questo legame allarmante persiste anche quando si prendono in considerazione i due maggiori fattori di rischio noti per l'Alzheimer: l'età e una variante genetica specifica, l'APOE-4. La ricerca aggiunge un nuovo tassello al mosaico delle cause potenziali del declino cognitivo, puntando i riflettori su infezioni virali comuni, finora trascurate.

Nella società svedese, l'80% degli adulti porta in sé gli anticorpi contro l'HSV-1, segno che il loro sistema immunitario ha incontrato il virus in passato, anche se molti non manifestano sintomi evidenti. Tuttavia, indipendentemente dalla presenza di sintomi esterni, i risultati di questo studio suggeriscono che l'infezione da HSV-1 possa avere effetti insidiosi e profondi.

"È entusiasmante che i risultati confermino studi precedenti", afferma l'epidemiologa Erika Vestin dell'Università di Uppsala, sottolineando come sempre più ricerche indichino il virus dell'herpes simplex come un fattore di rischio per la demenza. L'idea che infezioni possano innescare alcune forme di Alzheimer non è nuova, risalendo addirittura al 1907, ma solo di recente ha iniziato a essere considerata una strada promettente dalla comunità scientifica.

Le ricerche hanno evidenziato la presenza di DNA dell'HSV-1 nei cervelli di pazienti deceduti per Alzheimer, associando l'immunoresposta al virus con il declino cognitivo. Una recente analisi di circa mezzo milione di cartelle cliniche ha ulteriormente rafforzato l'ipotesi che infezioni virali gravi possano aumentare il rischio di malattie neurodegenerative.

Il team svedese, seguendo per 15 anni oltre mille adulti, ha riscontrato che l'82% dei partecipanti, portatori degli anticorpi per l'HSV-1, aveva una probabilità doppia di sviluppare demenza rispetto a chi non era esposto al virus, una scoperta che contraddice ricerche precedenti e apre nuove prospettive sulla prevenzione e trattamento dell'Alzheimer.