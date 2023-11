Abbiamo visto per la prima volta un virus legarsi ad un altro virus

Per la prima volta nella storia abbiamo assistito ad un virus attaccarsi ad un altro, in un modo del tutto insolito. Gli scienziati hanno compiuto la scoperta casualmente, quando un campione di un loro esperimento è stato contaminato per sbaglio.

"Quando l'ho visto non ci potevo credere," afferma Tagide deCarvalho, autore dello studio. "Nessuno aveva mai visto un batteriofago - o qualsiasi altro virus - legarsi ad un altro."

In questo caso si trattava inoltre di un virus "satellite", il quale necessita dell'aiuto dei suoi simili - detti aiutanti - per completare il proprio ciclo vitale. Ora sappiamo però che questi agenti infettivi possono andare oltre alla semplice collaborazione, attaccandosi al "collo" di un virus aiutante come un vampiro.

La scoperta è avvenuta per caso, quando il team era al lavoro per analizzare un virus batteriofago (capace di infettare esclusivamente i batteri); durante l'analisi di sequenze di campioni ambientali, i risultati hanno rivelato una contaminazione inaspettata e, successivamente, le immagini al telescopio elettronico hanno confermato la presenza dell'80% di virus satelliti.

Gli scienziati sono anche riusciti ad analizzare il loro genoma, scoprendo che buona parte di questi non disponevano dei geni per integrarsi ad una cellula ospite. Secondo le prime ipotesi, ciò spiegherebbe cosa spinge i virus a formare l'unione, necessaria per poter entrare in una cellula.

Il team spera ora che molti più ricercatori decidano di investigare il fenomeno, aggiungendo che si tratta di un comportamento che - forse - va avanti da centinaia di milioni di anni ma che non avevamo mai notato prima d'ora. A proposito, sapevate dell'organismo che si ciba di virus?