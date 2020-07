Un virus mortale tra i conigli si sta diffondendo negli USA: è chiamato 'Bunny Ebola'

Negli Stati Uniti un altro virus sta preoccupando gli organi sanitari. In sette stati del sud-ovest, migliaia di conigli selvatici e domestici stanno morendo per colpa del virus altamente contagioso della malattia emorragica virale del coniglio (RHDV2). Il virus ha anche un soprannome: "Bunny Ebola", perché distrugge gli animali in modo simile.

Il virus (che non è correlato in alcun modo e forma all'Ebola) provoca lesioni negli organi e nei tessuti dei conigli, con conseguente sanguinamento interno e morte. Da aprile, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha confermato i casi di RHDV2 in Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah e Texas. Anche alcune parti del Messico occidentale sono state colpite.

Varianti del virus si sono diffuse in quasi tutti i continenti da quando gli scienziati hanno riportato il primo caso in Cina 35 anni fa. Tuttavia, è la prima volta che il virus si diffonde oltre gli animali domestici per colpire conigli, pica e lepri originari del Nord America. "Non abbiamo ancora idea di dove abbia avuto origine",afferma Ralph Zimmerman, veterinario dello stato del New Mexico.

Quasi 500 animali nel New Mexico sono stati infettati tra marzo e giugno. Una volta che un animale è infetto, il virus si incuba in appena tre giorni. Alcuni conigli iniziano a perdere appetito ed energia, sebbene altri non mostrino sintomi esterni prima di morire. Nell'attuale epidemia, i funzionari hanno riportato un tasso di mortalità di circa il 90%. I conigli che sopravvivono diventano molto infettivi, poiché continuano a diffondere virus per quasi due mesi.

Il virus non può infettare l'uomo o altri tipi di animali. È incredibilmente difficile da uccidere: può vivere per più di tre mesi a temperatura ambiente, sopravvive a temperature di 50 °C per almeno un'ora e non può essere ucciso dal freddo, secondo quanto riportato dalla House Rabbit Society.