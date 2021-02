Questo virus mortale delle piante aiuta il suo ospite a sopravvivere, in caso di siccità

In tempi normali sono "nemici", ma in tempi di crisi diventano alleati. Stiamo parlando di un virus - chiamato "Virus del mosaico giallo della rapa" - che di solito danneggia le piante della famiglia dei cavoli, come i broccoli e il cavolfiore. Bene, quando la situazione è tragica, questo virus diventa il più potente alleato delle piante.

Durante i periodi di siccità, i ricercatori hanno scoperto che il virus aiuta la pianta, alterando l'orologio circadiano del suo ospite in modo che il vegetale perda meno acqua. In uno studio, i ricercatori hanno scoperto una specie di erba selvatica, nota come Arabidopsis thaliana, che è stata infettata da una particolare variante del virus.

La pianta aveva il 25% di probabilità in più di sopravvivere al successivo stress idrico. A far scattare questa particolare forma di "difesa" è stato il tempo. "In condizioni normali, il virus uccide le piante", spiega la virologa Santiago Elena Fito. "Tuttavia, le piante infette che sono state sottoposte a condizioni di stress a causa della siccità sono rimaste in vita".

In un piccolo esperimento, gli esperti hanno infettato con il virus delle piante sane, che venivano annaffiate regolarmente, e delle piante con meno abbondanza di acqua, lasciate in condizioni simili alla siccità. Nel primo caso, il virus ha attaccato il suo ospite normalmente, mentre nel secondo l'agente patogeno ha aiutato la pianta a sopravvivere.

Questo studio è il primo a dimostrare che le condizioni ambientali possono influenzare direttamente la relazione di un virus con il suo ospite. Il virus, in poche parole, capisce che in condizioni "estreme" l'unico modo per sopravvivere all'interno del suo ospite non è "uccidendolo", ma aiutandolo a sopravvivere.

Una scoperta importante, poiché diverse parti del Nord America si stanno dirigendo verso una "megà-siccità", qualcosa che in futuro accadrà sempre più spesso.