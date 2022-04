Questo virus trasforma alcuni insetti in zombie ed è terrificante

Gli zombie nei fumetti, nei film e nei videogiochi sono sicuramente un argomento sempreverde e soprattutto molto amato. La creatura - lo zombie - non è un'invenzione umana, ma esiste anche in natura. Esistono alcuni virus, infatti, che infettano alcune specie di insetti e prendono il controllo dell'ospite. Sì, avete letto bene.

In particolare, il bruco della falena del cotone viene preso di mira da un tipo di virus chiamato baculovirus e capace di infettare più di 800 specie di insetti, principalmente i bruchi di falene e farfalle. Una volta infettati, i soggetti esibiscono la "malattia delle cime degli alberi", dove l'ospite è costretto a salire nel punto più alto delle vicinanze per morire.

Come fa il virus a manipolare la creatura? I bruchi infetti mostrano una maggiore "fototassi", ovvero sono più attratti dalla luce rispetto agli insetti non infetti. Secondo delle scoperte in laboratorio, riportate l'8 marzo sulla rivista Molecular Ecology, il virus riesce a manipolare la visione stessa del bruco.

Questi baculovirus erano già noti per essere grandi manipolatori in altri modi: modificando l'olfatto dei loro ospiti, i modelli di muta e la morte programmata delle cellule. Il nuovo studio mostra come questi microrganismi riescano a manipolare "l'ennesimo processo fisiologico dell'ospite: la percezione visiva".

C'è ancora molto da imparare, ma sicuramente non è la prima volta che vediamo gli insetti trasformarsi in zombie, come questo fungo mortale.