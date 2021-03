Visa consentirà ufficialmente i pagamenti in criptovaluta nel suo circuito

Visa ha annunciato ufficialmente la regolamentazione e disponibilità dei pagamenti in criptovalute utilizzando la valuta digitale USDC attraverso Ethereum, un traguardo raggiunto giusto dopo avere stretto la partnership con Crypto.com per facilitare le transazioni con monete digitali.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters e diffuso anche dalla stessa Visa con un comunicato stampa, per l’azienda l’utilizzo delle valute digitali come nuova soluzione per i pagamenti rappresenta un importante passo avanti in quanto le criptovalute sono sempre più utilizzate in tutto il mondo, ergo è necessario agire il prima possibile per determinare nuovi standard nel settore.

Di conseguenza, dopo avere chiesto alle società partner di regolare maggiormente i pagamenti in valuta tradizionale, detta anche moneta fiat, tramite bonifico bancario, Visa ha deciso di regolare i pagamenti in valuta digitale USDC per aiutare altre realtà crypto-native a rendere realtà nuovi modelli di business che non necessitino più delle valute tradizionali ma che facciano anzi affidamento soprattutto o esclusivamente sulle nuove valute digitali emesse dalle banche centrali e non solo.

Il co-fondatore e CEO di Crypto.com Kris Marszalek ha dichiarato: “Abbiamo registrato una crescita record del nostro business e in generale, dell’ecosistema delle criptovalute nell'ultimo anno. Per continuare ad accelerare la transizione mondiale verso le criptovalute, abbiamo bisogno di partners che capiscano le opportunità e quali strumenti ci aiuteranno ad approdare sul mercato in modo veloce ed efficiente. Come partner di Visa da diversi anni, siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione con un accordo globale e di essere pionieri di un'emozionante novità mondiale nel campo dei pagamenti stablecoin”.

Anche Jack Forestell di Visa ha detto la sua riguardo questo obiettivo appena raggiunto, definendolo una “pietra miliare nella nostra capacità di rispondere alle esigenze delle fintech che gestiscono il proprio business tramite stablecoin o criptovaluta”. Il futuro di Bitcoin, Ethereum e tante altre monete digitali, quindi, sembra farsi sempre più roseo.

