VISA pensa al futuro delle criptovalute: presto pagamenti e interoperabilità cross-chain

Un mondo sempre più attento all'evoluzione della tecnologia blockchain ha accolto nella giornata di ieri la Svizzera con il lancio del Crypto Market Index Fund, un fondo per investitori esperti riconosciuto dall'ente regolatore del Paese d'oltralpe.

Oggi apprendiamo invece la nuova mossa di VISA, che riguarda l'arrivo di un hub per l'interoperabilità e i pagamenti in criptovalute.

Il nuovo strumento prende il nome di Universal Payment Channels o UPC, e servirà per il trasferimento e lo scambio di valuta cross-chain.

L'obiettivo del gigante dei pagamenti è piuttosto evidente. Fornire uno strumento in grado di replicare il meccanismo di funzionamento dei sistemi vigenti per i pagamenti tradizionali in più valute. Non si tratta dunque di un Exchange, ma di un vero e proprio strumento di mezzo, che faccia da tramite tra un mondo e l'altro.

A dimostrazione del sistema, la scorsa settimana VISA ha depositato uno smart contract sul testnet Ethereum Ropsten nel quale viene illustrato un esempio del sistema di pagamento che accetta sia Ethereum che USDC. Nelle note, viene evidenziato come al momento viene utilizzato un contratto dedicato a ogni coppia di asset, ma in futuro è previsto che venga utilizzato un contratto unico per tutti i protocolli di interoperabilità.

