Visa, Mastercard, American Express e Discover al lavoro sull'alternativa di Paypal

PayPal è ormai da quasi un decennio uno dei metodi di pagamento più popolari del web, in quanto offre una sicurezza superiore alla concorrenza ma soprattutto una maggiore facilità d'uso, anche grazie alla diffusione. A quanto pare però i principali circuiti finanziari (Vista, Mastercard, American Express e Discover) starebbero unendo le forze.

L'obiettivo è molto semplice: replicare l'esperienza d'uso di PayPal e creare un circuito virtuale che ne prenda il posto, o quanto meno interrompa il monopolio.

L'indiscrezione è stata riportata dal Wall Street Journal nel corso del fine settimana. L'idea, secondo l'autorevole quotidiano finanziario, sarebbe piuttosto semplice: permettere alle persone di effettuare pagamenti ed acquisti online in modo semplice, proprio come PayPal.

Questa sorta di alleanza infatti sfrutterebbe quel concetto di "portafoglio virtuale" creato da PayPal, che ha incorporato ed unito in un unico servizio tutti i vari sistemi di pagamento, per offrire un servizio concorrente, accessibile attraverso un singolo pulsante che consentirà di effettuare transazioni ed acquistare beni in maniera semplice ed immediata. Tuttavia, almeno al momento ancora non è noto quando sarà disponibile questo nuovo sistema.

Bloomberg infatti riferisce che Visa e Mastercard ancora non hanno presentato il progetto ai rivenditori, e punterebbero a lavorare con il World Wide Web Consortium, che sovrintende lo sviluppo degli standard per i browser.

Il nuovo pulsante sarà caratterizzato non solo da una maggiore velocità, ma anche perchè sarà più sicuro. Si baserà infatti sulla tecnologia di token su cui Visa e Mastecard fanno affidamento, creando un ID digitale temporaneo per ogni acquisto, anzichè basarsi su un numero fisso della carta. In questo modo si andrebbero a ridurre le frodi.