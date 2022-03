Visa punta agli NFT: avviato programma per aiutare gli artisti a crescere con i token

A un anno dall’annuncio della partnership tra Visa e Crypto.com per semplificare le transazioni con criptovalute, la stessa Visa ha svelato in queste ore l’avvio di un programma NFT per gli artisti pensato per aiutarli a crescere tramite i Non Fungible Token. Quali vantaggi ci sono per l’azienda e i consumatori?

Come ripreso da The Block, questo progetto durerà un anno e suddividerà il campione di creator selezionato in coorti, includendo musicisti, stilisti, registi e artisti d’ogni sorta cosicché essi possano far crescere le loro attività commerciali tramite gli NFT. Come spiegato da Cuy Sheffield, Head of Crypto di Visa, “Gli NFT possono assumere molte forme man mano che i creatori investono di più in questo mezzo e vogliamo essere posizionati per supportare e avere un impatto sui creatori che li utilizzano come ponte verso un nuovo pubblico, prodotti e servizi”.

Visa continuerà quindi a sviluppare parallelamente nuove soluzioni mentre comprende, tramite questo programma, le opportunità del mercato e i punti deboli da affrontare per perfezionare i suoi servizi. Al contempo, esplorerà nel dettaglio il ruolo degli NFT sul mercato.

Tra l’altro, questo programma è stato sviluppato da Visa in collaborazione con l’ex giocatore di baseball e ora artista NFT Micah Johnson, il quale supporterà l’azienda nell'attività di tutoraggio agli artisti emergenti che vogliono intraprendere lo stesso viaggio nel settore crypto e dei token non fungibili. Questo progetto di formazione comprenderà un numero non specificato di artisti: secondo Sheffield, è importante tuttavia che rimanga ridotto affinché risulti più semplice costruire una community.

Restando nel mondo NFT, giusto ieri abbiamo partecipato alla Binance Blockchain Week per scoprire qual è il futuro di NFT e metaverso secondo gli esperti.