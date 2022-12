Baciarsi sotto il vischio? Romantico ma anche pericoloso, ecco perché

Nonostante il vischio sia un'accogliente segno delle festività natalizie, specialmente se siamo in compagnia della nostra dolce metà, potrebbe in realtà nascondere delle insidie. Si tratta infatti di una pianta parassitaria, nonché velenosa in alcuni casi, e potreste non volerla nel vostro giardino.

Come spiegato dall'esperta orticoltrice Allison Watkins, "il vischio è una pianta semi-parassitaria. Produce il proprio nutrimento attraverso la fotosintesi, ma le radici crescono all'interno dell'albero ospite, assorbendo acqua e minerali dalla linfa."

Il vischio rende l'albero più suscettibile alle malattie e agli insetti, causando di frequente la morte dei rami. Un ospite alquanto indesiderato quindi, nel caso ne aveste uno che cresce dal vostro albero preferito. Sorprendentemente, il vischio può sopravvivere tanto quanto l'albero che lo ospita: alcune piante in vita al giorno d'oggi potrebbero arrivare ad avere anche 100 anni.

Un dettaglio da non sottovalutare è inoltre la velenosità di alcune specie. In particolare, la specie che troviamo in Europa e in alcune parti dell'Asia (Viscum album) possiede una sostanza tossica, nelle proprie bacche, in grado di causare la morte a poche ore dall'ingestione. Insomma, non proprio l'ideale per entrare nello spirito natalizio.

Il vischio americano (Phoradendron leucarpum), d'altra parte, è decisamente meno tossico, seppur mantiene la sua caratteristica di pianta parassita. Viene comunemente usato come stimolante per trattamenti cardiaci e, più recentemente, dalle sue bacche è stata creata una supercolla biologica.

Nel frattempo, se per Natale volete adornare la vostra porta con un vischio, vi consigliamo di usare la classica pianta sintetica. A proposito, vi siete mai chiesti perché sembra che il Natale arrivi ogni anno più velocemente?