Il CERN ha appena svelato un 'fantasma' in quattro dimensioni

Dopo gli elettroni che si muovo alla velocità della luce è il momento di parlare di qualcosa di inedito che sfugge alla vista dell'uomo. Nel cuore del Super Proton Synchrotron del CERN, una struttura invisibile che distorce il percorso delle particelle è stata finalmente misurata e quantificata.

Nei labirintici tunnel del CERN si nasconde una realtà che sfida l'immaginazione: una struttura quattro-dimensionale, un "fantasma" che fino ad ora ha eluso la comprensione umana. Questo spettro non è un'entità paranormale, ma un fenomeno fisico reale, responsabile della deviazione delle traiettorie delle particelle all'interno dell'acceleratore più grande al mondo.

La risonanza è il cuore pulsante di questa scoperta. Si verifica quando due sistemi, come quelli planetari, entrano in sincronia, amplificando effetti reciproci. Negli acceleratori questo fenomeno può causare la dispersione delle particelle dal loro percorso designato a causa di imperfezioni nei magneti che generano i campi elettromagnetici necessari per la loro guida e accelerazione.

Giuliano Franchetti, insieme ai colleghi Hannes Bartosik e Frank Schmidt del CERN, ha intrapreso una missione per misurare e comprendere questo fenomeno. Utilizzando monitor distribuiti lungo l'acceleratore, hanno analizzato la posizione delle particelle in circa 3.000 fasci, tracciando la presenza della struttura fantasma. In sostanza il team è stato in grado di generare una mappa della risonanza che disturba l'acceleratore.

La speranza è che, comprendendo meglio questo fenomeno, i fisici possano sviluppare metodi per mitigare gli effetti negativi sul fascio di particelle, migliorando la qualità e la precisione degli esperimenti futuri.

Parlando di cose invisibili, vale la pena notare che di recente gli scienziati sono arrivati alla fine della caccia ai neutrini, particelle subatomiche quasi senza massa che continuano a sfuggire all'occhio umano.